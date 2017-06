Khuram Shezad Butt, die door de politie is geïdentificeerd als een van de verantwoordelijken voor de aanslag in Londen zaterdag, figureerde in de tv- film 'The Jihadis Next Door'. Dat hebben Britse media maandagavond onthuld. Chanel 4 zond de documentaire, na een jaar van onderzoek en gebruik van undercover opnamen, in januari uit.

Butt is te zien bij bijeenkomsten met twee notoire islamistische predikers, onder wie haat-imam Mohammed Shamsuddin, die Groot-Brittannië waarschuwde voor de komst van de sharia. Hij komt ook in beeld in gezelschap van Abu Haleema, die ervan wordt verdacht een schooljongen te hebben aangezet tot een terreurdaad.

Butt zou zijn geradicaliseerd door filmpjes op You Tube. Hij overwoog volgens een kennis naar Syrië te gaan om zich aan te sluiten bij de gewapende strijd, maar zijn familie en toen zwangere vrouw brachten hem op andere gedachten.



'Londense terrorist figureert in jihadfilm' (Foto: ANP)