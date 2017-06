Apple komt met slimme speaker Pheno 05-06-2017 21:38 print

Apple blijftmaar bezig met aankondigingen tijdens de opening van WWDC 2017 en komt met nog een compleet nieuwe productlijn. De Homepod is een smart-speaker.

De speaker bestaat uit een zevendelige tweeter-array met elk een eigen driver. In het midden is er een 4-inch subwoofer te vinden. Om allerlei slimme technieken aan te sturen werkt er een A8-chip mee. Jawel, dezelfde chip als in de iPhone. Apple smijt met termen als 'realtime acoustic modelling', 'audio beam forming' en 'multi channel echo cancelling', maar geen hond die het begrijpt.

De HomePod is spatial aware. Dat wil zeggen dat je de speaker ergens kunt neerzetten en het herkent dat er dingen om hem heen staan. Met allerlei technieken gaat het zorgen voor ruimtelijk geluid. Backing vocals klinken ook alsof ze achterin staan bijvoorbeeld.

Je kunt twee HomePods samen laten werken. En natuurlijk werkt het naadloos met Apple Music. Speaker heeft connectie met de iCloud. Het kent je playlists enzovoort. Het heeft zes microfoons om jouw stemcommando's voor Siri te 'horen'. Het luistert ook als je ver af staat. Je kunt niet alleen van zender wisselen, nummers aanvragen of vragen stellen over de draaiende muziek. Siri levert ook nieuws, weer, vertalingen, verkeer, sportnieuws, zetten van timers of herinneringen of stuurt tekstberichtjes. Als je HomKit hebt dan kun jez zelf de lichten aansturen, de verwarming hoger of lager zetten. De ingestelde scenes in HomeKit worden ook ondersteund.

Om privacy te waarborgen stuurt Apple pas wat op als je begint met "he Siri". De gegevens worden gecodeerd en verstuurd via een anonieme Siri-identificatievoorziening.

De prijs van de HomePod wordt 349 dollar. Deze is verkrijgbaar in wit en space grey. Alleen komt de slimme speaker pas in december uit in Noord-Amerika, Verenigd Koninkrijk en Australie. Volgend jaar wil Apple andere landen gaan bedienen.