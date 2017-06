Wawrinka in drie sets langs Monfils, Anderson geeft op tegen Cilic heywoodu 05-06-2017 19:51 print

Stanislas Wawrinka staat voor de vierde keer in vijf jaar in de kwartfinales van Roland Garros. De Zwitser, kampioen in 2015, schakelde in de achtste finales Gaël Monfils uit.

De Fransman maakte het Wawrinka in het begin bijzonder moeilijk op diens service. Eerst brak hij hem bijna, vervolgens nam hij de opslag ook echt over. Later in de set leverde Monfils zijn opslag zelf echter in en dat deed hij gelijk nog een keer.

Twee vroege breaks over en weer in set twee betekenden dat een tiebreak gespeeld moest worden en ook daarin was Wawrinka nipt sterker. De Zwitser kwam vervolgens beter in zijn spel en Monfils kwam er niet meer aan te pas: 7-5, 7-6 (7), 6-2.

Wawrinka staat in de kwartfinales tegenover Marin Cilic. De Kroatische nummer zeven van de wereld won de eerste set van Kevin Anderson, waarna de Zuid-Afrikaan bij een 0-3 achterstand in set twee door een blessure de handdoek in de ring gooide.