Oud Twente-speler Tioté (30) overleden

Cheick Tioté, voormalig speler van onder meer Roda JC en FC Twente, is aan de gevolgen van een hartaanval op het trainingsveld om het leven gekomen. De dertigjarige Ivoriaan zakte tijdens een training met zijn huidige club Beijing Enterprises in elkaar, werd nog gereanimeerd, maar kwam kort daarna te overlijden.

Tioté begon zijn actieve voetballoopbaan bij RSC Anderlecht, maar kwam daar tot slechts twee duels. Vervolgens kwam hij uit voor Roda JC en FC Twente. Met de ploeg uit Enschede won hij de landstitel en de Johan Cruijff-schaal. In 2010 maakte de middenvelder de overstap naar Newcastle United. In bijna zeven seizoenen speelde hij 139 duels voor de Engelse ploeg.

Voor Ivoorkust kwam Tioté 52 interlands in actie en was hij actief op de WK's van 2010 en 2014. In 2015 behoorde hij tot de Ivoriaanse selectie die de Afrika Cup won.

We are devastated to have learnt of the tragic passing of former Newcastle United midfielder Cheick Tioté in China today. #NUFC pic.twitter.com/PCrIEUyugv