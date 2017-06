Grote vechtpartij Druten, meerdere gewonden

In de Gelderse plaats Druten is zondagavond een vechtpartij geweest tussen tientallen mensen. Volgens de politie zijn meerdere mensen gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er zou een auto in brand hebben gestaan.

Volgens omstanders reed een auto als een idioot de straat in. Het huis waar die auto stopte werd vervolgens met grind bekogeld en er ging ook een fiets door een ruit. Zowel beneden als boven zijn ruiten gesneuveld. Toen de auto er daarna vandoor ging konden enkele omstanders nog net opzij springen en vond er een vechtpartij plaats in de woning. Er zijn meerdere personen gewond geraakt en er is ook een traumahelicopter aanwezig geweest.

De politiedoet onderzoek, waarbij ook een helicopter is gebruikt.