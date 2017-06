13-jarige sensatie strandt in kwartfinales WK tafeltennis heywoodu 05-06-2017 00:30 print

Hij was dé absolute sensatie van het wereldkampioenschap tafeltennis in Düsseldorf: Tomokazu Harimoto, afkomstig uit Japan en slechts 13 jaar oud.

Zondag werd hij na een memorabel toernooi uitgeschakeld in de kwartfinales. Daar was wel een wereldtopper voor nodig, de mondiale nummer drie: Xu Xin uit China. Zelfs voor Xu ging het overigens niet makkelijk. Met moeite won hij de eerste game en in game twee was de piepjonge Harimoto zelfs duidelijk de betere. Daarna herpakte Xu zich echter en rekende hij toch netjes af met de Japanner, die vorig jaar op zijn 12e al de top-100 van de wereldranglijst binnen kwam: 11-9, 6-11, 11-6, 11-8, 11-4.

Xu speelt in de halve finale tegen de legendarische Ma Long, als eerste geplaatst op het WK. De regerend wereld- en olympisch kampioen staat al ruim twee jaar bovenaan de wereldranglijst, maar voor eigen publiek maakte de Duitser Timo Boll het hem bijzonder moeilijk. De games werden onderling afgewisseld, maar in de beslissende zevende game kon Boll zijn kansen net niet benutten, waardoor hij met 3-4 onderuit ging.

De nummer twee van de wereld, Fan Zhendong, uiteraard uit China, staat in de andere halve finale. Daarin neemt hij het niet op tegen een Chinees, want Zhang Jike werd verrassend vroeg uitgeschakeld. De Zuid-Koreaan Lee Sang-su gaat proberen een volledig Chinese finale te voorkomen.

Ding Ning veroverde zondag voor de derde keer in haar loopbaan de wereldtitel in het enkelspel bij de dames. Ze was in een mooie finale met 4-2 te sterk voor landgenote Zhu Yuling. Maharu Yoshimura en Kasumi Ishikawa pakten de titel in het gemengd dubbelspel. De Japanners waren in een prachtige finale met 4-3 te sterk voor het Taiwanese duo Chen Chien-an en Cheng I-ching.