Ruime oefenzege Oranje tegen Ivoorkust Redactie 04-06-2017 21:27

Het Nederlands elftal kan met veel vertrouwen toewerken naar de WK-kwalificatie met Luxemburg. Oranje won met klinkende cijfers van Ivoorkust.

Het thuispubliek kon in De Kuip al binnen een kwartier juichen. Bij een hoekschop van Memphis Depay stond Joël Veltman vogelvrij om de bal achter doelman Badra Ali Sangaré te koppen. Hoewel de Ivorianen hier en daar wel wat speldenprikjes uitdeelden, maakte Arjen Robben na ruim een halfuur 2-0. Hij benutte een strafschop nadat Vincent Janssen onderuit was gehaald door Sangaré.

Daarmee was het nog niet gedaan, want Veltman mocht even later ook zijn tweede interlanddoelpunt ooit maken. Vanuit een kort genomen hoekschop draaide Robben de bal richting de tweede paal. Veltman tikte 'm met links via de grond en de onderkant van de lat in het doel.

Na rust ging het feestje van Oranje vrolijk verder. Sangaré werkte een poging van Depay tegen de lat, maar even later was het wel raak. Janssen ontsnapte bij een ingooi van Daley Blind aan de aandacht van de Ivoriaanse defensie. De spits van Tottenham Hotspur legde terug op Davy Klaassen, die de bal met binnenkant voet in de korte hoek mikte.

Het was zijn laatste balcontact, want Klaassen werd meteen vervangen door Wesley Sneijder. Met 130 interlands evenaart Sneijder daarmee het record van Edwin van der Sar. Vijf minuten later pikte ook Janssen zijn goaltje mee. Sangaré kon een schot van Georginio Wijnaldum niet klemmen, waardoor de spits de rebound kon afronden.

De spelers van het Nederlands elftal hebben maandag een dagje vrij. Dinsdag meldt Dick Advocaat zich in het trainingskamp en dan gaan de internationals zich voorbereiden op de WK-kwalificatiewedstrijd van vrijdag tegen Luxemburg. Ook dat duel is in De Kuip.