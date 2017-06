Eerste Grand Slam-kwartfinale Ostapenko, Wozniacki bij laatste 8 heywoodu 04-06-2017 16:36 print

Tennisster Jelena Ostapenko heeft zich voor het eerst in haar carrière geplaatst voor de kwartfinales van een Grand Slam-toernooi.

Op Roland Garros stond de 19-jarige Letse, de mondiale nummer 47, tegenover de als 23e geplaatste Australische Samantha Stosur, oud-finaliste en twee keer - waaronder vorig jaar - goed voor de halve finales.

Zoals het een klassieke vrouwenwedstrijd in het tennis betaamt stond de eerste set bol van de breaks. Ostapenko wist haar service zelfs geen enkele keer vast te houden en dus pakte Stosur de voorsprong.

De rollen waren in set twee omgedraaid: Ostapenko serveerde prima, terwijl Stosur haar opslagbeurten twee keer in moest leveren. Op 2-2 in set drie deed ze dat nog een keer en nadat ze maar liefst vier breakkansen niet benutte leek de Australische de handdoek te gooien: 2-6, 6-2, 6-4.

Caroline Wozniacki is de volgende tegenstandster van Ostapenko. De Deense nummer twaalf van de wereld schakelde de drie plekken hoger genoteerde Russische Svetlana Kuznetsova uit en plaatste zich voor het eerst sinds 2010 voor de kwartfinales van Roland Garros.

Wozniacki had grote moeite om haar allereerste servicegame te winnen, net als Kuznetsova gelijk daarna. De Russische lukte dat in de eerste set echter niet nog eens, maar in set twee sloeg ze weer terug. Het was een eenmalige opleving, want Wozniacki was in het derde bedrijf simpelweg te sterk: 6-1, 4-6, 6-2.