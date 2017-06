De Gendt pakt de winst in Critérium du Dauphiné na lange vlucht H.Vviv 04-06-2017 15:22 print

Thomas de Gendt heeft de eerste etappe gewonnen van het Critérium du Dauphiné. De renner van Lotto Soudal maakte deel uit van de kopgroep van zes renners. Axel Domont werd tweede op 44 seconden van de Belg. De Gendt pakt ook de eerste leiderstrui.

Zeven renners kozen voor de vroege vlucht: Axel Domont (AG2R La Mondiale), Thomas De Gendt (Lotto Soudal), Antonio Nibali (Bahrain Merida), Romain Sicard (Direct Energie), Silvio Herklotz (BORA-hansgrohe), Delio Fernandez en Angel Madrazo (beiden Delko Marseille Provence KTM). Het zevental zou meer dan zes minuten op het peloton, waar Sky het tempo bepaalde.

Op het plaatselijke circuit, drie rondes van vijftien kilometer met daarin de klim van de Côte de Rochetaillée (3,4 km aan 5,4%) kreeg Sky hulp van Dimension Data. De voorsprong tussen de koplopers en het peloton bleef 3.30. In het peloton moesten wel de sprinters eraf, met onder meer Nacer Bouhanni en Alexander Kristoff.

Op de voorlaatste beklimming van de Côte de Rochetaillée reden De Gendt en Domont weg bij hun medevluchters. In het peloton nam Orica-Scott het tempo over van Dimension Data, maar ook de Australische ploeg kon niet snel genoeg het gat dicht rijden. Met ingaan van de laatste ronde was het verschil nog meer dan twee minuten.

Op de laatste beklimming reed De Gendt weg bij zijn laatste medevluchter. Op de top van de Côte de Rochetaillée had de Belg nog een voorsprong van één minuut op het peloton, waardoor de renner van Lotto Soudal naar de overwinning reed. Dumont werd tweede op 44 seconden van De Gendt. Diego Ulissi werd derde, de Italiaan was even daarvoor weggereden uit het peloton.