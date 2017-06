Buffon: "Real toonde klasse na rust"

Gianluigi Buffon wordt volgend jaar veertig, maar het is hem nog steeds niet gelukt de Champions League te winnen.

Drie keer stond Juventus in het tijdperk-Buffon in de Champions League-finale, maar geen enkele keer greep de club met de fantastische doelman onder de lat de prijs. Zaterdagavond gingen de Italianen in Cardiff met 1-4 onderuit tegen Real Madrid, waar een fenomenale Ronaldo tweemaal scoorde.

"Het is een enorme teleurstelling, want we dachten dat we alles hadden gedaan om deze finale te kunnen winnen", zei hij tegen Mediaset. "We speelden een uitmuntende eerste helft en stelden Real voor enorme problemen, dus dan verbaast het je dat een wedstrijd nog altijd zo beïnvloed kan worden door incidenten. Dat is teleurstellend."

"Om een prijs als deze te winnen, moet je kennelijk beter om kunnen gaan met tegenspoed. We speelden een uitstekende eerste helft en gaven niet veel kansen weg. We maakten veel meters en misschien wel iets te veel. In de tweede helft liet Real zijn klasse zien, liet men zien hoe ze dit soort wedstrijden kunnen beslissen. Ze hebben verdiend gewonnen",besloot Buffon.