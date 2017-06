EK afstanden 2020 in Nederland

De Europese kampioenschappen afstanden van 2020 worden gehouden in Nederland. Dat heeft de Internationale Schaatsunie (ISU) zaterdag bekend gemaakt tijdens een driedaagse vergadering in Amsterdam.

Tijdens de vergadering van de ISU werd ook bekendgemaakt dat vanaf 2020 het WK Allround en WK Sprint voortaan gecombineerd zal worden afgewerkt.Het is alleen nog niet duidelijk waar het gecombineerde toernooi zal worden gehouden. De WK afstanden in 2020 zal worden gehouden in Salt Lake City.

Eerder kreeg Nederland al het WK allround van 2018 in het Olympisch Stadion in Amsterdam) toegewezen. Het WK sprint van 2019 wordt georganiseerd in Heerenveen. Ook mag de KNSB in 2019 het EK shorttrack organiseren.