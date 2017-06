Honderden voetbalfans op het San Carloplein in Turijn zijn zaterdagavond gewond geraakt toen paniek uitbrak onder de 30.000 mensen die op een groot scherm de Champions League-finale tussen Juventus en Real Madrid volgde.

Volgens Italiaanse media hebben zeker zeshonderd mensen verwondingen opgelopen, van wie er vijf ernstig aan toe zijn. De meesten hielden er schrammen aan over, nadat ze in het gedrang op de grond waren gevallen.

De paniek brak waarschijnlijk uit nadat een knal werd gehoord, stelt de Italiaanse politiechef. Die werd veroorzaakt toen de reling van een trap naar de parkeergarage onder het plein het begaf, meldde het persbureau ANSA. Ook zou er zijn geroepen dat het om een bom ging. Mensen sloegen massaal op de vlucht en liepen elkaar daarbij onder de voet.

Later keerde de rust op het plein terug. De politie was bezig tussen de achtergebleven schoenen en andere spullen sporen te verzamelen. Zij vroeg beelden van bewakingscamera's op om te achterhalen wat er precies gebeurd is. Volgens burgemeester Renato Saccone zijn mensen elkaar nog altijd kwijt door de chaos die is ontstaan.

Het incident deed zich voor kort na het derde doelpunt van Real, dat de wedstrijd in Cardiff in Wales met 4-1 won. Op veel plaatsen in Turijn konden mensen de wedstrijd op grote schermen volgen.

Incidentes!. Piazza San Carlo en Turín vía @populardiario pic.twitter.com/jv1Lo8QUFf — Adrian Puente (@puenteadrian) 3 juni 2017



'Honderden gewond na paniek in Turijn' (Foto: ANP)