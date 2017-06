Ariana Grande zingt voor Manchester Danny 04-06-2017 07:46 print

Ariana Grande maakt zondag haar opwachting bij het benefietconcert voor de slachtoffers van de aanslag in Manchester. Samen met onder anderen Justin Bieber, Coldplay, Katy Perry, Pharrell Williams en Take That wil ze op die manier haar medeleven betuigen. De tienduizenden kaartjes voor het evenement One Love Manchester waren binnen 20 minuten uitverkocht.

Door de aanslag van 22 mei kwamen na afloop van Grandes concert in de Manchester Arena 22 mensen om het leven, veelal jonge kinderen en tieners. Een zelfmoordterrorist had zichzelf buiten de concertzaal in de menigte opgeblazen. Tientallen gewonden liggen nog in het ziekenhuis.

Grande had direct na de aanslag al een benefietconcert beloofd. Volgens de BBC levert het benefietconcert in het cricketstadion Emirates Old Trafford naar schatting 2,3 miljoen euro op voor het Manchester Noodfonds van het Rode Kruis.

Inmiddels valt in Groot-Brittannië opnieuw een moslimaanslag te betreuren.



Ariana Grande zingt voor Manchester (Foto: ANP)