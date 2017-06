Ronaldo: "Wat wil je nog meer?"

Cristiano Ronaldo sprak na het winnen van de derde Champions League in vier jaar van 'een uniek moment in mijn carrière'. Er staat geen maat op hem.

Ronaldo kroonde zich zaterdagavond voor het vijfde seizoen op rij tot Champions League-topscorer en schonk Real Madrid de derde Champions League in vier seizoenen. Juve bood een helft lang uitstekend partij, maar werd na rust van het kastje naar de muur gestuurd.

"Het is spectaculair om het seizoen te besluiten met het kampioenschap en de Champions League", aldus Ronaldo na afloop tegen Mediaset. "We hebben er een record bij, want we zijn het eerste team dat de Champions League heeft geprolongeerd en voor het tweede seizoen op rij de topscorer van het toernooi levert."

"Wat wil je nog meer? Ik ga nu heel erg genieten van dit unieke moment in mijn carrière en daarna ga ik mij voorbereiden op de interlandperiode met Portugal. Of ik de Ballon d’Or opnieuw ga winnen? We zullen zien", aldus Ronaldo, die ook nog een record pakte door als eerste speler in drie verschillende Champions League-finales te scoren.