Asielzoeker doodt vijfjarige in AZC

De Duitse politie heeft zaterdag in een asielzoekerscentrum in de omgeving van Regensburg in Beieren een 41-jarige Afghaan doodgeschoten. De man had kort daarvoor een vijfjarig jongetje uit Rusland gegijzeld en vermoord.

Ook de moeder van het kind had hij ernstig toegetakeld. Een ander zoontje van zes dat het drama in het centrum bij Arnschwang meemaakte raakte in een shock. Ook verscheidene andere mensen, onder wie een politieagent, werden voor shock behandeld.

Over de achtergrond van de zaak kon de politie nog niets zeggen.



Drama in Duits asielzoekerscentrum (Foto: ANP)