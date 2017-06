De Amerikaanse president Donald Trump gelooft volgens VN-ambassadeur Nikki Haley wél dat het klimaat verandert en ook dat luchtvervuiling daarin een rol speelt. Hij beseft ook dat de Verenigde Staten zich verantwoordelijk moeten gedragen, "en dat zullen wij doen", zei Haley tegen CNN.

Trump deed klimaatverandering in het verleden af als een "verzinsel" en ''mythe''. Na zijn ambtsaanvaarding in januari hield hij zich echter op de vlakte. Ook toen hij afgelopen donderdag aankondigde dat de VS zich uit het klimaatverdrag van Parijs terug zouden trekken, liet hij zich er niet over uit of hij nu wel of niet in klimaatverandering gelooft. Op vragen daarover van journalisten antwoordden hooggeplaatste regeringsvertegenwoordigers ontwijkend.

Haley verdedigde het opzeggen van het klimaatverdrag door Trump. Het is nadelig voor Amerikaanse bedrijven, maar Trump zal wel degelijk "op het milieu passen", bezwoer zij. "Dat de VS uit deze club treden, betekent niet dat wij ons niet om het milieu bekommeren."

CNN zendt het interview met Haley zondag uit, maar zette delen ervan zaterdag al op zijn website.



'Trump gelooft wél in klimaatverandering' (Foto: ANP)