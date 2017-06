Vrijwilligers zoeken naar Savannah

Vrijwilligers gaan zondagochtend vanuit Bunschoten zoeken naar de vermiste Savannah van veertien uit die plaats. Ze speuren lopend en fietsend de bermen en sloten af langs de weg tussen Bunschoten, Hoogland en Amersfoort. De zoektocht is een initiatief van een aantal plaatsgenoten.

Het meisje verdween donderdagmiddag. Haar fiets werd vrijdag gevonden in Hoogland. Hij stond op slot langs de weg. Een woordvoerster van de politie weet van de zoektocht maar zegt dat de politie niet meezoekt. "We hebben geen aanwijzingen dat Savannah daar zou zijn." Of er aanwijzingen zijn waar het meisje dan wel is, kan de woordvoerster niet zeggen.

Volgens haar is er geen verband tussen de verdwijning van Savannah en de vondst van een dood meisje van veertien uit Hoevelaken in een sloot in Achterveld. De plaats waar de fiets is gevonden ligt hemelsbreed een kilometer of 12 van de plaats waar het meisje uit Hoevelaken is aangetroffen. Wie zij is, is nog niet bekendgemaakt, alleen dat ze door een misdrijf om het leven is gekomen.

Digitaal dragen wij ons steentje bij in de zoektocht naar #Savannah uit #Bunschoten.

Helpt u mee? Uw retweet helpt de info te verspreiden. pic.twitter.com/xJ9l0gtrX0 — Wijkagent FortOranje (@wa_FortOranje) 3 juni 2017