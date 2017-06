Hockeyers Oranje-Rood via monsterzege op Wimbledon naar finale EHL Redactie 03-06-2017 20:31 print

Oranje-Rood heeft zich zaterdagmiddag in Brasschaat kinderlijk eenvoudig voor de finale van de Euro Hockey League geplaatst. In de halve finale tegen Wimbledon uit Engeland waren de Eindhovenaren heer en meester: 8-0. Zondag om 15.30 uur is Rot-Weiss Köln uit Duitsland de tegenstander in de finale.

De ploeg van Lucas Judge had bijzonder weinig moeite met Wimbledon, dat voor het eerst in de clubgeschiedenis in de halve finale van de EHL stond. Al in de eerste minuut kwam OR op voorsprong. Het was Benjamin Stanzl die de bal vlak voor het doel voor zijn stick kreeg en raak schoot. Een droomstart voor de Eindhovenaren.

Al snel bleek dat Oranje-Rood, dat de afgelopen weken door het missen van de play-offs geen officiele wedstrijd heeft gespeeld, een maatje te groot was voor Wimbledon. Een wedstrijd werd het nooit. In het eerste kwart hoefden de toeschouwers maar met hun ogen te knipperen of er viel een doelpunt.

Na een voorzet vanaf links van Agustin Mazzilli tipte de geheel vrij staande Milan van Baal van dichtbij de 2-0 binnen. Kort daarop maakte Mink van der Weerden uit zijn tweede strafcorner van de wedstrijd de derde treffer. Nog geen minuut daarna sloeg Jelle Galema de 4-0 alweer tegen de touwen. Het eerste kwart was nog niet voorbij, maar de wedstrijd was al beslist.

In het tweede kwart ging Oranje-Rood vrolijk door. Al snel sleepte Mink van der Weerden opnieuw een strafcorner in het doel. Een minuut voor rust maakte Joep de Mol er ook nog 6-0 van. Zijn schot op doel belandde via de stick van Gordon McIntyre (Wimbledon) in het doel.

Na rust dook Wimbledon – met oud-Amsterdamspeler Steven Ebbers in de gelederen – een paar keer gevaarlijk voor het doel van Pirmin Blaak op. Maar daar het hield het ook wel mee op. Door de riante voorsprong voorsprong kwam Oranje-Rood meer in de problemen en hockeyde het zich na rust gemakkelijk naar het eindsignaal. Van der Weerden miste nog een strafbal. Kort daarop kreeg OR een strafbal, maar Van der Weerden stond niet in het veld. Dat maakte niet uit, want Teun Beins sleepte hem alsnog binnen. In de slotminuut bepaalde Niek van der Schoot de eindstand op 8-0.