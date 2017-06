Dubbelslag voor Van der Poel in Boucles de la Mayenne H.Vviv 03-06-2017 18:14 print

Mathieu van der Poel heeft de tweede etappe gewonnen in de Franse rittenkoers Boucles de la Mayenne. Nadat Van der Poel vorige week al een etappe won in de Ronde van België en tweede werd tijdens een WB mountainbike, was de Nederlander dit maal de beste in Frankrijk. Van der Poel neemt ook de leiding in het algemeen klassement.

Vroeg in de koers kozen zes renners voor de aanval. Bij de vroege vluchters was ook David van der Poel aanwezig. De oudere broer van Mathieu hield in de finale knap stand. Met nog twee kilometer te gaan had de Nederlander nog samen op met Christophe Riblon tien seconden op het uitgedunde peloton, maar dat bleek niet voldoende te zijn.

Op het slotklimmetje bleek Mathieu van der Poel de sterkste te zijn. De veldrijder won voor Andrea Vendrame. De Nederlander heeft in het algemeen klassement één seconde voorsprong op Johan Le Bon. De Fransman won de proloog en de eerste etappe van deze Franse rittenkoers.