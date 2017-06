De Filipijnse president Rodrigo Duterte acht het uitgesloten dat terreurorganisatie IS achter de overval op een casino in Manilla zit. Een man stormde het casino vrijdag binnen en stichtte brand. Daardoor ontstond zoveel rook dat zeker 36 mensen door verstikking om het leven kwamen.

Hoewel de politie dezelfde dag al concludeerde dat de dader geen terroristische motieven had, maar vermoedelijk een gokverslaafde was, eiste de terreurbeweging de verantwoordelijkheid op. Duterte zei zaterdag zeker te weten dat IS niet achter de aanval zit, zonder zijn standpunt te beargumenteren.

De overvaller joeg de bezoekers van het casino in het complex Resorts World Manilla de stuipen op het lijf door al schietend binnen te vallen. Hij richtte zijn vizier echter op niemand in het bijzonder. Later pleegde de man zelfmoord in een hotelkamer.



Duterte: IS niet achter overval op casino (Foto: ANP)