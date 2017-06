Janssen meldt zich gewoon bij Tottenham Redactie 03-06-2017 14:39 print

Vincent Janssen wil bij Tottenham Hotspur voor een plek blijven vechten, al sluit de aanvaller een transfer niet helemaal uit.

Janssen kende een teleurstellend eerste jaar op White Hart Lane. De 22-jarige Oranje-international kwam 27 keer in actie in de Premier League, waarvan liefst twintig keer als invaller. In die wedstrijden kon Janssen amper potten breken, terwijl concurrent Harry Kane topscorer van Engeland werd.

"Een spits die presteert, blijft staan. Verder bleef de ploeg winnen. Met een recordaantal punten zijn we tweede geworden. Dan kan je de boel niet op zijn kop zetten. Soms loopt het zoals het loopt", stelt Janssen in gesprek met De Telegraaf niet geheel ten onrechte. Het loopt immers zelfs altijd zoals het loopt.

De oud-speler van AZ beseft dat komend jaar minstens zo lastig wordt. "Ik wil meer speeltijd, neem voor mezelf geen genoegen met nog zo’n teleurstellend jaar. Wel sta ik gewoon nog bij Spurs onder contract en zal ik me daar dus ook gewoon melden voor het nieuwe seizoen. Zoals het er nu voorstaat, want in het topvoetbal kan je niets uitsluiten."