Ramos: "Kampioen worden geen voordeel"

Sergio Ramos vindt dat er geen favoriet is voor de finale van de Champions League tussen Juventus en Real Madrid.

Real Madrid wordt neergezet als de grote favoriet voor de Champions League-winst. De ploeg won vorig jaar ook al het prestigieuze toernooi. Komende zaterdag staat een beslissende ontmoeting met Juventus op het programma.

"In elke finale beginnen beide ploegen op nul", stelt Ramos op een persconferentie. "Ik denk niet dat we een voordeel hebben omdat we kampioen van La Liga zijn geworden. Misschien geldt zelfs wel het tegenovergestelde."

"We hebben de landstitel al te pakken dus we zijn in zekere zin al voldaan. We hebben ons doel al bereikt. Natuurlijk voelt dat goed en halen we er vertrouwen uit, maar het wordt een heel zware wedstrijd voor ons."

Juventus stond twee jaar geleden ook al in de Champions League-finale. Toen was Barcelona te sterk. Ramos waakt voor onderschatting. "We kennen de tegenstander heel goed. Het wordt een gevalletje fifty-fifty."