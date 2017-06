De vluchtelingenstroom uit de wereld moet op een andere manier worden bekeken dan nu gebeurt. Dat zegt de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb, prominent PvdA'er, in een interview met het Parool en AD dat zaterdag is gepubliceerd.

"Solidariteit betekent niet: nog meer ongecontroleerde migratie. Daar is het draagvlak te beperkt voor in Europa", aldus Aboutaleb. "Het humane basisrecht te vluchten als je leven wordt bedreigd, moet altijd overeind staan. Maar het vluchtelingenverdrag is ooit gemaakt voor die ene politiek vluchteling uit Moskou die naar Zweden wil vluchten. Nu laten we dat verdrag fungeren als een doorgeefluik voor miljoenen mensen. Daar is het niet voor bedoeld."

Volgens Aboutaleb zou de PvdA het debat over het onderwerp kunnen aanzwengelen. Hij verwijst naar Canada, dat "bijvoorbeeld op ambassades in het buitenland bekendmaakt dat er technici nodig zijn en dan kunnen mensen solliciteren. Zo schep je perspectief. Als het dan dit jaar niet lukt, solliciteer je volgend jaar weer. Dat is beter dan in een gammel bootje stappen. "

Over het nieuw te vormen kabinet - de formatie is al weken aan de gang - zegt Aboutaleb: "De PvdA is niet opgericht om de oppositie in te gaan, maar om verschil te maken. Maar de kiezer heeft gezegd: centrumrechts moet het doen. Nederland heeft dus recht op een centrumrechts kabinet."



Aboutaleb: migratie anders bekijken (Foto: ANP)