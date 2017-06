Allegri: "We komen niet om Cardiff te zien" Redactie 03-06-2017 10:12 print

Massimilino Allegri laat er geen gras over groeien: Juventus wil koste wat het kost de Champions League-finale winnen van Real Madrid.

Juventus stond twee jaar geleden al in de finale van de Champions League, maar toen was Barcelona te sterk. Real Madrid won het toernooi tussendoor en is daardoor de grote favoriet. Dat schrikt Allegri echter niet af.

"Het is voor ons allemaal een enorme uitdaging. Het gebeurt je niet elke dag dat je in de finale van de Champions League staat. Voor Juventus is het zelfs de tweede keer in drie jaar", stelt Allegri in een persconferentie.

"Het is niet zo dat we daardoor verzadigd zijn. We komen niet om de stad Cardiff te zien, waar de finale wordt gespeeld. Een finale gaat om details. Het is aan ons om de goede momenten te kiezen waarop we aanvallen. We moeten meer wil tonen om de wedstrijd te winnen dan zij."

Juventus en Real Madrid nemen het zaterdagavond vanaf 20.45 uur tegen elkaar op in Cardiff.