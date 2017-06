De SGP stelt harde eisen voor de steun van zijn partij aan een eventueel minderheidskabinet. Dat benadrukt SGP-leider Kees van der Staaij zaterdag in een interview met NRC Handelsblad. Een minderheidskabinet krijgt in elk geval geen enkele steun van de SGP als dat gaat werken aan medisch-ethische onderwerpen, zoals een voltooid leven-wet, legaal meerouderschap of een wietwet, aldus Van der Staaij. Voor D66 zijn deze thema's juist belangrijk.

Bij een minderheidskabinet moet steeds steun worden gezocht in beide Kamers. De SGP speelde daarbij in de vorige twee kabinetten een belangrijke rol, maar Van der Staaij laat die loyale houding nu varen. "Het ligt niet voor de hand dat wij een minderheidskabinet steunen dat op gevoelige onderwerpen in onze ogen verkeerde stappen zet."

De nieuwe informateur Herman Tjeenk Willink heeft eerder laten weten in te willen zetten op een meerderheidskabinet.



Van der Staaij: harde eisen minderheidskabinet (Foto: ANP)