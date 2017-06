Directeur Gudde stopt bij Feyenoord Redactie 02-06-2017 16:31 print

Eric Gudde neemt per 30 november afscheid als algemeen directeur bij Feyenoord. Dat bracht de club vrijdag naar buiten.

Gudde twijfelt of hij nog wel genoeg energie kan opbrengen om zijn werk goed uit te voeren. "Als je dan twijfelt, dan is je vertrek aankondigen volgens mij het enige juiste om te doen", reageert de 62-jarige directeur op de officiële website van Feyenoord.

"Bovendien denk ik dat het voor de organisatie goed is dat er straks weer een ander iemand met nieuwe inzichten en frisse ideeën op mijn plaats komt te zitten." Eerder was Gudde technisch directeur bij Excelsior Maassluis, daarnaast werkte hij voor de Belastingdienst en de dienst Sport en Recreatie in Rotterdam.

Waar zijn toekomst ligt, weet hij nog niet. "Ik ga in elk geval niet bij een andere Nederlandse voetbalclub werken. Als ik per 1 december weg ben, gaan we eerst een lange vakantie ver weg plannen. Even afkicken na tien mooie, maar ook zeer intensieve jaren."