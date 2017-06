Tafeltennisster Jie kansloos onderuit tegen olympisch kampioene heywoodu 02-06-2017 12:08 print

De Nederlandse deelname op het wereldkampioenschap tafeltennis in Düsseldorf is voorbij. Vrijdagochtend werd de laatste Nederlandse, Li Jie, uitgeschakeld in het damesenkelspel.

Li stond in de achtste finales tegenover Ding Ning, op voorhand al een bijzonder moeilijke opgave, aangezien de Chinese tweevoudig wereldkampioene en regerend olympisch kampioene is.

Dat het inderdaad moeilijk was bleek, want hoewel Li bij vlagen goed stond te knokken kon ze haar opponente toch nimmer echt bedreigen. In de laatste game vocht ze nog een paar matchpoints weg, maar dat was tevergeefs: 9-11, 6-11, 6-11, 9-11.