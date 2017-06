Twente haalt talent transfervrij op bij Dortmund Redactie 02-06-2017 11:56 print

FC Twente heeft voor het nieuwe seizoen de selectie alvast versterkt met de 18-jarige Duitse middenvelder Alexander Laukart.

Laukart tekent voor drie jaar bij de Twentse equipe en komt over van Borussia Dortmund, waar hij in het hoogste jeugdelftal speelde. Het afgelopen seizoen speelde het Duitse talent voor Dortmund Onder-19, waarmee hij aantrad in de UEFA Youth League, de hoogste Europese jeugdcompetitie.

Het is een aankoop waar FC Twente groeimogelijkheden in ziet, en hoopt dat Laukart zich kan ontwikkelen tot een volwaardige Eredivisie-speler. "Alexander is linksbenig en heeft overzicht, en kan bovendien op meerdere plekken op het middenveld uit de voeten", liet technisch directeur Jan van Halst weten via officiële kanalen.

In het verleden speelde Laukart ook al voor vertegenwoordigende nationale jeugdploegen van Duitsland. Twente haalde het talent transfervrij binnen.