Camerabril van Snap ook in Nederland te koop Monique (DJMO) 02-06-2017 10:34 print

De zonnebrillen met ingebouwde camera van het bedrijf achter Snapchat zijn vanaf vrijdag in Nederland te koop. De zogeheten Spectacles van Snap zijn sinds februari al in de Verenigde Staten verkrijgbaar.

Gebruikers van Snapchat kunnen met de bril video's van tien seconden maken en deze via een wifi- of Bluetooth-verbinding delen met volgers. De camera maakt opzettelijk ronde beelden, omdat dit volgens de makers de manier is waarop ook het menselijk oog de wereld ziet.

Snap bood de zonnebrillen in het najaar van 2016 al exclusief aan via opvallende, gele automaten die verspreid over de VS waren neergezet. Nederlandse consumenten blijven lange wachtrijen voor deze 'bots' bespaard; ze kunnen de bril gewoon via internet bestellen.

De verkoop van de camerabril markeerde de verschuiving van Snap van soft- naar hardwarebedrijf. Hoewel het Amerikaanse bedrijf vooral bekend is van Snapchat, afficheert ze zich sinds vorig jaar als camerabedrijf.



Camerabril van Snap ook in Nederland te koop (Foto: BuzzT)