Twee visarendnesten met jongen in De Biesbosch

Goed nieuws voor de liefhebbers van majestueuze roofvogels. Er zijn dit jaar namelijk twee visarendnesten in De Biesbosch gesignaleerd met jonge vogels. Het heugelijke nieuws werd bekend gemaakt door boswachter Thomas van der Es.

Volgens de boswachter was eerder deze week al voergedrag te zien bij een visarendenstel in een boomnest met een drietal jongen in het nationaal park. Het andere nest zit op zo'n 90 meter hoogte in een hoogspanningsmast. Het is dan ook niet bekend hoeveel jongen er in dat nest zijn.

Beide stelletjes visarenden waren vorig jaar ook al in De Biesbosch aanwezig om aldaar te zorgen voor nageslacht. Daar slaagde toen slechts één van de paartjes in. Volgens Van Es zullen de jonge vogels over een dag of zestig het nest verlaten. Het is dus in juli de moeite waard om eens naar De Biesbosch te gaan waar je dan de jonge visarenden hun eerste vliegoefeningen te zien doen.

Voor de wat minder avontuurlijke FOK!kers is het ook mogelijk om vanaf de zolderkamer van een visarendennest te genieten. Hieronder bijvoorbeeld een prachtige visarendenfamilie met drie jonge vogels in Boulder County.