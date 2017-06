Klaassen-kamp ontkent: "Geen contact met Roma"

Er zou aan Davy Klaassen worden getrokken door AS Roma, alleen zijn zaakwaarnemer Sören Lerby zegt dat er niks speelt.

De Ajax-aanvoerder kende een topseizoen met de Amsterdammers, waarbij de Europa League-finale werd gehaald. Klaassen was een van de drijvende krachten achter het succes in het team van Peter Bosz.

Belangenbehartiger Lerby ontkent dat er gesproken zou zijn over de middenvelder met de Italiaanse grootmacht. Een totaal ander bericht dan wat verschillende Italiaanse media eerder meldden.

"Het is niet waar dat er met hem is gesproken. Momenteel speelt het hier en nu", zegt de oud-Ajacied in gesprek met Centro Suono Sport. "De nationale ploeg heeft nu voorrang op de gesprekken met clubs."

Het betekent niet dat er geen interesse zou zijn van Klaassen uit naar Roma toe. Lerby: "Roma is een topclub, maar we zijn niet in gesprek. Nee, Monchi heeft ook niet gebeld."

De transfersom van de international is volgens de Deen in ieder geval hoger dan twaalf miljoen euro. "Ik denk dat Ajax hem niet voor minder dan vijftien miljoen euro zal laten vertrekken", aldus Lerby.