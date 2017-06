Veel kritiek op Trumps klimaatbesluit Redactie 01-06-2017 23:59 print

De Amerikaanse ex-president Barack Obama denkt dat zijn opvolger Donald Trump "de toekomst ontkent" door zich terug te trekken uit het verdrag van Parijs. Hij zegt dat in een verklaring die donderdag nog tijdens de toespraak van Trump werd verspreid. De regering van Obama committeerde zich in 2015 aan het verdrag. Tesla-baas Elon Musk heeft zich uit protest teruggetrokken als adviseur van Trump. Ondertussen klinkt ook vanuit Den Haag en Europa kritiek. Er zou niet opnieuw over het akkoord kunnen worden onderhandeld.

"Ik denk dat Amerika de troepen moet leiden. Maar zelfs zonder leiderschap van de VS, zelfs als deze regering een handvol landen vergezelt dat de toekomst ontkent, ben ik ervan overtuigd dat onze staten, steden en ondernemingen op zullen staan en zelfs meer zullen doen om voor toekomstige generaties die ene planeet te beschermen die we hebben", zei Obama.



Elon Musk

Elon Musk is teleurgesteld in de stap van Trump. Hij zal niet meer optreden als adviseur van de president. "Parijs verlaten is niet goed voor Amerika en voor de wereld", schrijft hij op Twitter.

Musk, baas van de bouwer van elektrische auto's Tesla, was een van de grote ondernemers die Trump van economisch advies voorzagen. In de afgelopen dagen dreigde hij al te stoppen met de verschillende adviesraden waar hij in zat als Trump zijn plan doorzette.

Ook andere vooraanstaande CEO's uit Silicon Valley, onder wie Tim Cook van Apple, probeerden Trump om te praten.

Nederland

Ook vanuit Den Haag is er kritiek. Het besluit van de Amerikaanse regering is een "historische vergissing". Maar de beweging tegen klimaatverandering is niet meer te stoppen, denkt staatssecretaris Sharon Dijksma (Milieu).

Dijksma is niet bang dat anderen de Amerikaanse president Donald Trump zullen volgen. Ze verwacht eerder een tegenreactie. "Ruim 190 landen, steden, regio's, bedrijven en organisaties staan nog steeds vierkant achter het akkoord van Parijs. We treuren vandaag, maar moeten morgen door. Meer dan ooit moet de EU leiderschap tonen, intensiever samenwerken met China en andere bondgenoten en klimaatactie laten zien."

De PvdA-staatssecretaris noemt de argumenten die Trump donderdag voor zijn besluit aanvoerde, onder andere dat het klimaatakkoord de Amerikaanse economie zou schaden, "eerlijk gezegd niet zo sterk. Groei en banen krijg je juist door te investeren in een duurzame economie."

Europa

Italië, Frankrijk en Duitsland hebben in een gezamenlijke verklaring teleurgesteld gereageerd. Ze wezen de suggestie van Trump af dat er opnieuw over het verdrag onderhandeld kan worden.

Over het verdrag kan niet meer worden onderhandeld omdat het "een vitaal instrument voor onze planeet, samenlevingen en economieën is", zeggen bondskanselier Merkel, de Italiaanse premier Gentiloni en de Franse president Macron in de verklaring. Ze riepen de bondgenoten op hun maatregelen om de klimaatverandering tegen te gaan te versnellen.



Veel kritiek op Trumps klimaatbesluit (Foto: ANP)