UFC te bekijken in virtual reality Floris_Stempel 01-06-2017 22:26 print

De UFC is met Samsung een samenwerking aangegaan en beiden zullen MMA-evenementen in virtual reality (VR) gaan uitzenden. Mensen met een Samsung Gear VR kunnen zaterdag al UFC 212 in VR bekijken via 'VR Live Pass'.



Samsung Gear VR: UFC 212 - Aldo vs. Holloway (Bron: Youtube)

'We hebben altijd het gevoel gehad dat we met de combinatie van UFC-evenementen en VR onze fans een ultieme beleving van onze sport kunnen geven', aldus algemeen directeur van de UFC Ike Lawrence Epstein. 'We zijn enthousiast over dit partnerschap en zullen met Samsung de manier waarop fans van onze vechtsport genieten op zijn kop blijven zetten.'

Het eerste evenement wat in VR wordt uitgezonden zal dus UFC 212 zijn. Een gala waar de kampioensgordel in het vedergewicht weer een rechtmatige eigenaar zal krijgen, nadat deze vorig jaar Conor McGregor werd afgenomen. José Aldo en interimkampioen Max Holloway zullen in het hoofdprogramma voor deze titel strijden.



UFC 212 promo (Bron: Youtube)