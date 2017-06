Alle leerlingen die betrokken waren bij het busongeluk in Frankrijk zijn vertrokken uit Bourbourg. Het merendeel van de leerlingen reist met de bus naar huis. Een handjevol kinderen rijdt met hun ouders terug. Deze kinderen reizen in de auto's in colonne achter de bus.

"Samen uit, samen thuis, dat is goed voor de verwerking volgens Slachtofferhulp", zegt een woordvoerder van de school. De rit is zo'n 300 kilometer. Volgens het Strabrecht College komt de bus rond 19.30 uur aan bij de school in Geldrop.

Drie docenten blijven nog in het ziekenhuis in Frankrijk, twee ter observatie, een heeft wat zwaardere verwondingen. Het medisch team van Allianz onderzoekt of deze man in Frankrijk dan wel Nederland verder wordt behandeld. Eerder werd nog gesproken van twee docenten die waren opgenomen, maar dat blijken er nu drie.

Ook de zwaargewonde buschauffeur ligt nog steeds in het ziekenhuis in Lille.



Bus met scholieren vertrokken uit Frankrijk (Foto: ANP)