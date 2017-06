Murray met moeite door in Parijs, Wawrinka zonder setverlies door

Tennisser Andy Murray heeft zich met de nodige moeite geplaatst voor de derde ronde op Roland Garros. De Britse nummer één van de wereld had het moeilijker dan verwacht tegen Martin Klizan, de mondiale nummer vijftig uit Slowakije.

Klizan bood uitstekend partij aan Murray en wist via de tiebreak de eerste set naar zich toe te trekken. De Brit had weinig moeite om de tweede en derde set te winnen, maar in het vierde bedrijf ging het allemaal weer erg stroef. Naarmate de set vorderde werd de wedstrijd mooier en met onder meer twee prachtige dropshots sleepte Klizan er een tiebreak uit. Daarin was Murray dan toch de sterkere en met een weergaloze reactie pakte hij zijn tweede matchpoint: 6-7 (3), 6-2, 6-2, 7-6 (3).

Unreal defense from Klizan to avoid the break (would have been the third in a row). Now 6-5 in the 4th set pic.twitter.com/dId6MZKAXE