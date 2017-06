LB: Kirsten Dunst wil milf worden Redactie 01-06-2017 13:29 print

"Het is tijd voor baby's en om te chillen", aldus Kirsten Dunst. De actrice vertelt in Marie Claire dat ze het wel ziet zitten om aan kinderen te beginnen.

"Ik was niet een van die 'ik wil een baby'-mensen, totdat mijn peetdochter werd geboren. Ik houd zoveel van haar. Die liefde ervaar je niet totdat je zelf een kind hebt. Ik stopte haar gisteravond in bed en toen ze vanmorgen wakker werd zei ze tegen haar moeder: 'Waar is Kiki?' Ik houd van die liefde. Dat wil ik ook."

De 34-jarige actrice verloofde zich onlangs met acteur Jesse Plemons (28). De twee leerden elkaar kennen op de set van de serie Fargo.



Kirsten Dunst wil kinderen (Foto: BuzzE)