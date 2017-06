Ruim een kwart meer auto's verkocht in mei Redactie 01-06-2017 13:27 print

Autoverkopers hebben in mei op jaarbasis ruim een kwart meer voertuigen verkocht. De verkopen van nieuwe personenauto's steeg in vergelijking met mei 2016 met bijna 27 procent tot 36.484 voertuigen. Volkswagen, Renault en Peugeot waren de populairste merken. Volgens de cijfers van RAI Vereniging, BOVAG en RDC zijn in de eerste vijf maanden van het jaar 185.381 nieuwe auto's aan de man gebracht. Dat is op jaarbasis een stijging van bijna 20 procent.

Volkswagen was in mei het populairste merk en dan met name de modellen Up en Golf. Bijna één op de negen verkochte auto's betrof er een van de Duitse automaker. Renault volgde met een marktaandeel van 10,4 procent. De Franse automaker werd op weg geholpen door de populaire Clio. Peugeot was goed voor 7,3 procent van de verkopen.

Verder bleek de Kia Picanto een geliefd autootje, terwijl ook de Opel Astra met regelmaat uit de showroom reed.



