De Russische overheid houdt zich niet bezig met hacken en het beïnvloeden van buitenlandse verkiezingen, zegt president Vladimir Poetin. Hij kan echter niet uitsluiten dat individuele hackers op eigen houtje opereren. "De overheid houdt zich daar in ieder geval niet mee bezig", zei hij donderdag in Sint-Petersburg.

Poetin benadrukte in een gesprek met internationale persbureaus juist dat hij samen met internationale partners cybercriminaliteit wil tegengaan. Volgens de president lopen buitenlandse verkiezingscampagnes echter geen gevaar. "Ik ben ervan overtuigd dat hackers geen invloed kunnen hebben op verkiezingen in andere landen, zoals in Europa en de Verenigde Staten."

Amerikaanse inlichtingendiensten beschuldigden Rusland er eerder van zich met de presidentsverkiezingen te hebben bemoeid. De Russen zouden e-mails van de Democratische Partij hebben gelekt.



'Russische overheid doet niet aan hacken' (Foto: BuzzT)