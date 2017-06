Spermasperen veroorzaken de klimaatverandering op aarde. Dit was de inzet van een kamerdebat vandaag in de Australische senaat.

De bewering dat onze batsbajonet niet alleen menig vrouw (of homo) opwarmt maar ook de aarde, werd onlangs gepubliceerd in een vooraanstaand, wetenschappelijk tijdschrift uit het Verenigd Koninkrijk. Genoeg redenen voor ene Malcolm Roberts om de boude bewering voor te leggen aan de senaat in Canberra. Roberts is namelijk een senator die bekendstaat om zijn sceptische houding tegenover de vermeend eopwarming van de aarde.

"Ze beweren dat penissen de klimaatverandering veroorzaken", aldus de beste man vandaag. "Ik maak mij ernstig zorgen over de controle op wetenschappelijke publicaties."

Senator Sinodinos trok echter fel van leer tegen Roberts. "U citeert twee kranten en komt direct tot de conclusie dat ieder gecontroleerd artikel nep is", aldus zijn opponent. Roberts hield echter vol dat hij verkeerd is begrepen. Hij wilde slechts duidelijk maken dat er fouten kunnen ontstaan tijdens het nakijken van wetenschappelijke publicaties.

Het essay dat een paarsgepunte lans de aarde zou doen opwarmen, werd onlangs door twee Amerikaanse wetenschappers geschreven als 'The Conceptual Penis as a Social Construct'. Hoewel het er duidelijk bovenop lag dat het hier flauwekul betrof, werd het bericht toch gepubliceerd in het gezaghebbende, Britse tijdschrijft de Cogent Social Scientist. De uitgeverij zegt de zaak te zullen onderzoeken.