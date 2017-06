Haase: "Veel beter dan Nadal....in de warm-up"

Tennisser Robin Haase werd woensdag op Roland Garros in de tweede ronde uitgeschakeld. Bepaald geen schande, want hij stond tegenover negenvoudig kampioen en topfavoriet Rafael Nadal. Na afloop kon Haase dan ook nog wel een beetje lachen.

"Ik was aanvankelijk véél beter dan Nadal", zei hij op de persconferentie. "Maar toen was de warm-up afgelopen...", zo kreeg hij de nodige lachers op zijn hand. Tegenover de NOS was hij duidelijk: "Om het kort te houden, kansloos. Ik heb in elk geval gevochten en goed gespeeld, maar hij was gewoon te goed."

"In de derde set ontstond er zelfs nog even een wave op de tribunes, waarmee mensen toch aangeven dat ze zich vermaken. Als ik daar half op had staan geven en maar wat aan stond te klooien hadden ze dat niet gedaan", aldus een toch wel trotse Haase. "Natuurlijk is het ook wel zuur, ik heb in het enkel- en dubbelspel drie hele goede sets gespeeld, maar lig er in beide toernooien uit. Dat moet je wel meenemen naar het volgende toernooi."