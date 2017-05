Giovinazzi rijdt vrijdagtrainingen voor Haas F1 Peterselieman 31-05-2017 22:15 print

Antionio Giovinazzi zal dit seizoen zeven vrije trainingen gaan rijden voor het Formule 1-team Haas. De Italiaan, die uitmaakt van het opleidingsprogramma van Ferrari, reed dit jaar al twee races voor Sauber, met een twaalfde plek in Australië als beste resultaat. Daarna stapte Pascal Wehrlein weer in de auto van het Zwitserse team.

Haas heeft Giovinazzi nu in de armen gesloten en zal de Italiaan voor het eerst laten rijden in de eerste vrije training in Groot-Brittannië. Daarna volgen nog optredens in Hongarije, Italië, Maleisië, Mexico, Brazilië en Abu Dhabi. Hij zal zesmaal Kevin Magnussen vervangen, uitgezonderd Mexico waar hij in de auto van Romain Grosjean stapt.