UFC-kampioene De Randamie weigert tegen Cris Cyborg te vechten

Na een maandenlange stilte rondom Nederlands eerste UFC-kampioene Germaine de Randamie, is er de afgelopen dagen enigszins duidelijkheid over de toekomst van de Utrechtse MMA-vechtster. In de periode na het winnen van de kampioensgordel bleef het angstvallend stil rondom De Randamie. Zou ze nu wel of niet haar titel verdedigen en tegen wie dan? Holly Holm, die ze verslagen had in de titelstrijd, of toch de angstaanjagende Cris 'Cyborg' Justino. Cyborg is al een decenium ongeslagen en zij wordt over het algemeen gezien als de sterkste MMA-vrouw op deze aardbol.



De Randamie in gelukkiger tijden na de winst in het gevecht om de UFC-titel (Foto: Getty images)

Op 26 mei kwam de manager van De Randamie met een verklaring dat GDR definitief niet tegen Cyborg zal vechten. De reden is dat er al lange tijd een zweem van dopinggebruik rond de Braziliaanse hangt en ze zelfs in 2011 daadwerkelijk betrapt is op het gebruik van het verboden middel stanozolol.

'Ze is, ondanks dat ze regelmatig getest wordt, toch gepakt op het gebruik van prestatiebevorderende middelen. Ze zal dan ook altijd verdacht zijn, hoe vaak ze in de toekomst ook getest zal gaan worden. De Randamie en haar team vinden daarom ook dat Cyborg het niet verdient om in de UFC te vechten en ze verdient helemaal geen titelgevecht tegen GDR', aldus manager Brian Butler. 'Als de UFC vindt dat op dit moment het enige gevecht een gevecht tegen Cyborg is, dan moeten wij daar onze conclusies uit trekken en zullen we het moeten accepteren als de UFC De Randamie haar titel afneemt.'



Cris 'Cyborg' Justino (Foto: Getty images)

Nadat Cyborg dus al in 2011 gepakt was op het gebruik van doping, werd de 31-jarige Braziliaanse afgelopen december weer voorwaardelijk geschorst, ditmaal voor het gebruik van het verboden middel Spironolacton, een vochtafdrijver die gebruikt kan worden ter maskering van het gebruik van testosteron. De dopingautoriteit USADA besloot in februari Cyborg uiteindelijk niet te straffen, aangezien dit middel door een arts werd aanbevolen tijdens het intensieve herstel van een zeer zware voorbereiding voor haar gevecht tegen Lina Lansberg, in augustus 2016.

Dinsdag kwam De Randamie zelf met een persoonlijke verklaring via Facebook:

'Lieve allemaal,

Het is alweer even geleden dat ik iets heb gepost. Maar naar aanleiding van de ontstane commotie voel ik toch de noodzaak om iets van me te laten horen en de lucht wat te klaren ( voor zover mogelijk ).

Het is absoluut niet zo, dat alles dat er word gezegd me niks doet. Ook ik ben een mens en ook ik heb gevoelens. Ondanks het feit, dat ik altijd positief in het leven sta doen de opmerkingen mij meer dan ik had gehoopt. De positieve maar ook zeker de negatieve.

Het gevecht tussen mij en Chris Cyborg is mij vorig jaar november aangeboden. Ook toen had ik al mijn bedenkingen maar heb toch het gevecht geaccepteerd. Chris Cyborg heeft het gevecht afgewezen, omdat zij niet het gewicht van 66 kilo kon halen in twaalf weken tijd. Een maand later werd ze bezocht door de USADA en kwam niet door de test. De rest van het verhaal is bekend.

Mijn reden om het gevecht nu af te wijzen heeft niks, maar dan ook helemaal niks te maken met dat ik bang ben.

Ik ben namelijk van mening dat als je topsport wilt beoefenen je dit doet zonder middelen die de spiermassa kunnen beïnvloeden. Ik - als topsporter - heb altijd keihard getraind, altijd op mijn eten gelet en 18 jaar van mijn leven in het teken van sporten gezet zonder ook maar één middel te gebruiken wat niet is toegestaan.

Iedereen heeft zijn of haar mening hierover en dat mag. Maar dat mensen denken te weten wat mijn beweegredenen zijn/waren gaat mij niet in de koude kleren zitten.

Ik werk fulltime en onregelmatig wat heel veel tijd in beslag neemt. Daarnaast is er nog steeds een grote onduidelijk over mijn hand. Ik heb 14 juni een afspraak met de arts en dan word er besloten of er geopereerd gaat worden. Ook deze optie moet ik dusdanig afwegen, want er bestaat een grote kans dat mijn pezen/zenuwen dusdanige schade kunnen op lopen waardoor ik mijn hand niet meer optimaal zou kunnen gebruiken.

Tijdens de onderhandelingen over het gevecht met Holly Holm, heb ik vooraf gezegd dat ik na dit gevecht terug wil naar mijn natuurlijke gewichtsklasse van 61 kilo. Mijn taak daar is nog niet afgerond.

De UFC heeft mijn toen toegezegd dat dit geen enkel probleem zou zijn en ik ook gewoon kan terug keren naar mijn natuurlijke gewichtsklasse.

Dit is dus ook waar ik mij dit moment op focus.

Toen ik 18 jaar geleden verliefd werd op de vechtsport had ik 1 doel. Mijn grote liefde delen met andere die dezelfde liefde voor de vechtsport hebben als ik!! Dit is mijn doel en zal ook altijd mijn doel blijven.

Ik wil iedereen bedanken die altijd voor me klaar hebben gestaan en me nog altijd steunen door dik en dun!! You guys rock.



For all the haters; To Bad!! " the IronLady" is far from done.'

Het lijkt er dus op dat De Randamie haar titel opgeeft en een gewichtsklasse lager zal gaan vechten, een gewichtsklasse die trouwens beter bij haar past. Vele MMA-fans zullen dit echter zien als een excuus om maar niet tegen de keiharde Cyborg te hoeven vechten.

Voor de Braziliaanse is het allemaal een bekend verhaal. 'Het is nu wel duidelijk dat ook zij mij ontloopt en gewoon bang voor me is', aldus Cyborg. 'Het is ook niet echt mijn probleem, maar meer het probleem van de UFC. Eigenlijk zegt GDR ook dat USADA hun werk niet goed doet. Ik ben de wereldkampioene, al tien jaar ongeslagen, De Randamie is slechts UFC-kampioene. Mijn volgende gevecht is al gepland voor UFC 214 en wie mijn tegenstander gaat worden is aan de UFC. Maar misschien wil Germaine de Run-From-Me wel gewoon meer geld en is dit een strategie', gaf Cyborg nog een sneer na.