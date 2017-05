Gevallen Ghosts in Wildlands-uitbreiding

Fallen Ghosts, de tweede uitbreiding voor Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands, is vanaf vandaag beschikbaar voor spelers met een Season Pass op PlayStation 4, Xbox One en Windows PC. De uitbreiding is op 6 juni voor alle overige spelers verkrijgbaar voor €14,99.

Fallen Ghosts speelt zich af na de val van het Santa Blanca kartel. Nu Unidads militaire kracht de controle over Bolivia niet meer kan handhaven, heerst er een burgeroorlog in het land. Om de orde te herstellen werft Unidad kartelleden, veteranen, huurlingen en criminelen uit nabijgelegen landen als vrijwiligers. Samen vormen ze een nieuwe speciale eenheid: Los Extranjeros, met de opdracht om alle Amerikaanse agenten op te sporen en te elimineren.

In deze chaotische situatie hebben de Ghosts een laatste missie: de resterende CIA leden en Amerikaanse burgers uit het land evacueren. Terwijl ze op weg zijn naar een missie worden de Ghosts neergehaald, waardoor ze zich zonder externe ondersteuning in het midden van de jungle bevinden en geconfronteerd worden met vijanden die zijn uitgerust met de nieuwste technologie.

De Fallen Ghosts-campagne bevat 15 nieuwe missies waarin spelers vier nieuwe bazen moeten uitschakelen in drie verschillende regio’s. In de uitbreiding starten spelers met een nieuw personage op level 30 en zijn ze uitgerust met alle vaardigheden vanuit de hoofdgame. De level cap neemt toe van 30 naar 35 en spelers kunnen negen nieuwe vaardigheden vrijspelen.

Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands is reeds verkrijgbaar voor PlayStation 4, Xbox One en pc.