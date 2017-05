Krijgt Tjeenk Willink Klaver en Rutte weer om tafel? Janneke (Janneke141) 30-05-2017 22:10 print

Informateur Herman Tjeenk Willink gaat proberen zonder 'vooropgezette bedoelingen en inzichten'' een regering te vormen. De minister van staat zei dat dinsdagavond op het Binnenhof, kort nadat de Tweede Kamer hem had aangewezen als informateur. Hij zei dat hij ook zelf niet had gedacht nog eens terug te keren als informateur.

De ervaren PvdA'er staat een stevige uitdaging te wachten, want erg veel schot zit er niet in de formatie door allerlei uitsluitingen. De vraag die Rutte vannacht in zijn eenpersoonsbed zal bezighouden: krijgt Tjeenk Willink de regenboogcoalitie weer terug aan tafel, en Klaver bereid om opnieuw met de VVD te onderhandelen?

De deur werd in het Kamerdebat over de formatie dinsdagmiddag op een piepklein kiertje gezet. Jesse Klaver zei namelijk bereid te zijn weer te onderhandelen – mits er geen voorwaarden vooraf worden gesteld. Daar passen de uitspraken van de nieuwe informateur prima bij, en dat zal op de partijburelen van de VVD, die toch erg graag een Rutte-III mét een meerderheid zien ontstaan, licht positief worden ontvangen. Waar de formatieronde eerder door Klaver werd afgesloten met de woorden "dit is een punt en geen komma" sprak hij PvdA-leider Asscher vandaag niet tegen toen die constateerde dat "de punt een puntkomma is".

Die andere voor de hand liggende vierpartijencoalitie rond het motorblok, de samenwerking met de ChristenUnie, werd namelijk vakkundig door Alexander Pechtold onmogelijk gemaakt in een tweegesprek dat duidelijk niet zonder vooropgezette bedoelingen is gevoerd, en de D66-leider kreeg er vandaag dan ook van langs van Rutte en Buma, die hem onomwonden tot schuldige aanwezen. Echt bot en persoonlijk werd het echter nergens - ze hebben elkaar immers nog nodig.

Zelfs de optie met Tjeenk Willinks eigen PvdA is nog niet volledig afgeschreven, al herhaalde Asscher vandaag opnieuw niet mee te doen. Het zal hoe dan ook tijd nodig hebben om GroenLinks en VVD, ook zonder eisen vooraf, terug aan tafel te krijgen. De opdracht van Tjeenk Willink wordt dan ook vooral gezien als tussenstap.