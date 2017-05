Nintendo heeft grote moeite om aan onderdelen te komen voor de Switch. Volgens The Wall Street Journal is de vraag naar elektronicaonderdelen simpelweg te groot. Vooral smartphonemakers zouden de Japanse gamereus 'in de weg zitten'.

Met name displays, trilmotoren en flashopslag zijn niet aan te slepen. Een van de toeleveranciers die de vraag maar amper kan bijbenen is Toshiba. Nintendo koopt er zijn opslagchips in en daarmee vist het in dezelfde vijver als bijvoorbeeld Apple. Saillant aan de flashdivisie van Toshiba is dat Apple er een meerderheidsbelang in wil nemen of zelfs helemaal wil overnemen. De iPhonemaker wil daarmee voorkomen dat nieuwe technologieën van het bedrijf in handen komen van concurrenten.

Met de Switch heeft Nintendo weer een ouderwetse voltreffer te pakken. De spelcomputer is populair en de Japanners verwachten er dit jaar alleen al zo'n 10 miljoen van te verkopen. Meer capaciteit bij de toeleveranciers had die cijfers volgens Nintendo nog wel kunnen doen verdubbelen.



Nintendo heeft 'last' van smartphonemakers (Foto: BuzzT)