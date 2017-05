Aké: "Oranje is mijn eerste keus"

Nathan Aké richt zich met Oranje op de komende interlands. De verdediger werd onlangs gevraagd voor Ivoorkust, maar kiest voor het Nederlands elftal.

De vader van Aké komt uit Ivoorkust, waardoor Marc Wilmots, de bondscoach van Ivoorkust, onlangs informeerde naar de verdediger van Chelsea. Aké is echter van plan om het shirt van het Nederlands elftal te dragen.

"Je kunt er altijd over nadenken, maar in principe is het Nederlandse elftal mijn eerste keuze", vertelde Aké in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Ik denk ook dat Wilmots dat wel begrepen heeft."

"We hebben nog altijd familie wonen in Ivoorkust, maar zelf ben ik er eigenlijk nog nooit geweest. We zouden er een keer naar toe gaan als ik 18 was, maar inmiddels ben ik 22 en is het er nog niet van gekomen."

"Als ik tegen Luxemburg of een andere officiële wedstrijd in actie kom voor Oranje, dan is de keuze definitief en dan staan ook mijn ouders daar voor honderd procent achter", aldus Aké.