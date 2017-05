FOK! Wat een weer: bij tijd en wijle zonnig

Op St. Petronella heet of wak,

het geld smelt in uw zak.

Goedemorgen, gisteren was het een redelijk somber dagje met weinig zon hier in Alkmaar. Pas aan 't eind van de middag brak de zon eindelijk door. Hopelijk wordt dat vandaag beter. Het KNMI geeft aan dat er 'perioden met zon' zijn en dat het overwegend droog is vandaag, dus daar gaan we dan maar vanuit.

De temperaturen liggen aan de kust rond de 17 graden en in het binnenland kan het lokaal 25 graden worden. De wind draait richting het noordwesten en blijft zwak tot matig.

Zon op / onder / zonkracht Zon op: 05:27 Zon onder: 21:48 Zonkracht: 7/3







Yvonne & Iteejer zijn op vakantie (Foto: Iteejer)

