Wawrinka moeiteloos door op Roland Garros

30-05-2017

Stanislas Wawrinka heeft zich dinsdag zonder grote moeite geplaatst voor de tweede ronde op Roland Garros.

De Zwitser, die in 2015 met de Coupe des Mousquetaires in de handen stond in Parijs, rekende netjes af met Jozef Kovalik, de Slowaakse nummer 152 van de wereld. Vooral in de tweede set wist Kovalik zich uitstekend te weren door er zelfs een tiebreak uit te slepen, maar na twee uur was het gedaan: 6-2, 7-6 (6), 6-3.

Nick Kyrgios boekte ondertussen eveneens zijn ticket voor de tweede ronde. De Australische nummer negentien van de wereld was in drie sets te sterk voor Philipp Kohlschreiber (ATP-43) uit Duitsland: 6-3, 7-6 (4), 6-3. Kei Nishikori, negende op de wereldranglijst, begon moeizaam tegen Thanasi Kokkinakis, maar de Australiër hield geen stand en zag Nishikori als winnaar van de baan stappen: 4-6, 6-1, 6-4, 6-4.