Ontwikkeling Final Fantasy VII Remake gaat intern verder Nathan (Noppie2000) 30-05-2017 08:34 print

Square Enix gaat de ontwikkeling van Final Fantasy VII Remake intern aanpakken. Tot nu toe werd nog samengewerkt met een externe partner, maar daar wordt nu vanaf gezien. Naoki Hamaguchi van Mobius Final Fantasy gaat het project overzien.

De reden is simpel: Square Enix wil volledige controle hebben over de kwaliteit van de game en schema van de ontwikkeling. Hieruit zou je kunnen concluderen dat Square Enix niet tevreden is met de huidige gang van zaken, al is dat uiteindelijk lichte speculatie. Het is in ieder geval te hopen dat de ontwikkeling hiermee in de versnelling komt, want na de aankondiging op E3 2015 is er nog vrijwel niets bekendgemaakt van de game.

Wanneer de eerste episode van de remake beschikbaar komt is niet bekend.