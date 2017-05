Overwatch teaset trip naar de maan

Momenteel is het Anniversary-event van Overwatch nog in volle gang, maar Blizzard kijkt alweer vooruit. Via Twitter is een verwijzing geplaatst over de Horizon Lunar Colony, waar Winston is opgegroeid.

Via de website is te lezen dat de systemen in de Horizon Lunar Colony nog werken en dat er communicatie van de Colony te lezen is. Voor wie niet bekend is met de Colony: het is een plek waar Winston en andere genetisch aangepaste gorilla's werden opgegroeid om de effecten van langdurig verblijven in de ruimte te testen. Uiteindelijk kwamen de gorilla's in opstand en vermoordde alle wetenschappers en zij zitten er, met uitzondering van Winston, nu nog steeds.

Het lijkt er dus op dat de volgende map ons naar de maan gaat brengen. Wanneer is nog niet bekend, maar dat zal dan ongetwijfeld ergens in juni zijn.